Bournemouth, Enes Ünal'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bournemouth, Enes Ünal'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı

Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Enes Ünal, bu sezon Bournemouth formasıyla 16 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

29.05.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, devre arasında La Liga takımı Getafe'den kiraladığı milli futbolcu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bournemouth formasıyla bu sezon Premier Lig'de 16 karşılaşmaya çıkan Enes, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bournemouth, Enes Ünal, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bournemouth, Enes Ünal'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 13:15:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bournemouth, Enes Ünal'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement