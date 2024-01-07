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Bucaspor 1928'de İlhan Depe'nin yanı sıra 10 futbolcu daha takımdan ayrıldı - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de İlhan Depe'nin yanı sıra 10 futbolcu daha takımdan ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de ilk yarı bitiminde İlhan Depe'nin yanı sıra Taşkın Çalış, Mazlum Demir, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış, Erhan Kartal, Koray Altınay, Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, Onur Özcan ve Furkan Çil de takımdan ayrıldı.

Bucaspor 1928\'de İlhan Depe\'nin yanı sıra 10 futbolcu daha takımdan ayrıldı
07.01.2024 - 11:52,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de ilk yarı bitiminde 11 futbolcuyla yollar ayrılırken, takımın tecrübeli isimlerinden İlhan Depe 1461 Trabzon'a gitti. Geçen sezondan bu yana sarı-lacivertlilerin formasını terleten 31 yaşındaki orta saha Trabzon temsilcisiyle sözleşme imzaladı. Bu sezon 18 lig maçına çıkan İlhan 4 gol attı. Bucaspor 1928'de İlhan'ın yanı sıra Taşkın Çalış, Mazlum Demir, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış, Erhan Kartal, Koray Altınay, Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, Onur Özcan ve Furkan Çil, takımdan ayrılmıştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de İlhan Depe'nin yanı sıra 10 futbolcu daha takımdan ayrıldı - Son Dakika
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