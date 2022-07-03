Bucaspor 1928'den çifte takviye - Son Dakika
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Bucaspor 1928'den çifte takviye

03.07.2022 12:27
Bucaspor 1928'den çifte takviye

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. Gelecek sezon hedefini zirve olarak belirleyen sarı-lacivertliler  forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve orta sana  Furkan Çil'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 1989 doğumlu forvet oyuncusu Erhan Şentürk ve 1993 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Çil ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncularımıza Bucaspor ailesine hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


- İzmir
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Bucaspor'un gözü Halil İbrahim'de Bucaspor'un gözü Halil İbrahim'de
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erhan Şentürk, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'den çifte takviye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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