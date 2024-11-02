Bucaspor 1928 Deplasmanda Karaman FK ile Karşılaşıyor

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek iç sahada 4'te 4 yapan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Karaman FK ile mücadele edecek. Yeni Karaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Yücel Büyük yönetecek. Oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Bucaspor 1928, 20 puanla 4'üncü sırada; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karaman FK ise 11 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor. Son 2 deplasman maçını kazanamayan sarı-lacivertliler, bu kez evine zaferle dönmek istiyor.