Bucaspor 1928 İlk Mağlubiyetini Aldı

İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk mağlubiyet üzüntüsünü Serik Belediyespor deplasmanında yaşadı. Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak maratona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler Serik Belediyespor'a 1-0 yenildi. İkinci yarının hemen başında yediği golle yenik duruma düşen Bucaspor 1928, eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu üzgün olduklarını ancak gereken dersleri çıkarıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.
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