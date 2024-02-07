Bucaspor 1928, kaleci Bayram Olgun ile sözleşme imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, ara transfer döneminde 11'inci futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Çorum FK'da görev yapan 33 yaşındaki kaleci Bayram Olgun'u renklerine bağladı. Bayram'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ankaragücü'nde kariyerine başlayan tecrübeli eldiven, Bugsaşspor, Manisaspor, Menemen FK, Tuzlaspor, Kocaelispor, Afyonspor, Iğdır FK ve Çorum FK'da görev yaptı. Devre arasında 11 as futbolcusu ayrılan Bucaspor 1928, daha önce Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Metin Arda Çetin, Nizamettin Çalışkan, Osman Işıklı, Ömer Şişmanoğlu, Şerif Doğan, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
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