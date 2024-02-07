Bucaspor 1928, kaleci Bayram Olgun ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Bucaspor 1928, kaleci Bayram Olgun ile sözleşme imzaladı

Bucaspor 1928, kaleci Bayram Olgun ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, ara transfer döneminde 33 yaşındaki kaleci Bayram Olgun ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Bucaspor 1928, devre arasında 11 as futbolcusuyla yollarını ayırdıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam etti.

07.02.2024 11:48  Güncelleme: 11:52
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, ara transfer döneminde 11'inci futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, son olarak Çorum FK'da görev yapan 33 yaşındaki kaleci Bayram Olgun'u renklerine bağladı. Bayram'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ankaragücü'nde kariyerine başlayan tecrübeli eldiven, Bugsaşspor, Manisaspor, Menemen FK, Tuzlaspor, Kocaelispor, Afyonspor, Iğdır FK ve Çorum FK'da görev yaptı. Devre arasında 11 as futbolcusu ayrılan Bucaspor 1928, daha önce Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Metin Arda Çetin, Nizamettin Çalışkan, Osman Işıklı, Ömer Şişmanoğlu, Şerif Doğan, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: DHA

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