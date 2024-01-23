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Bucaspor 1928 Transferde Atağa Kalktı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Transferde Atağa Kalktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, devre arasında birçok oyuncuyla yollarını ayırarak 5 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, Osman Işıklı, Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu renklerine bağladı. Ayrıca, Adem Büyük ve Emre Nefiz gibi futbolcularla da ilgilendikleri belirtildi.

Bucaspor 1928 Transferde Atağa Kalktı
23.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:49
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Mersin İdman Yurdu ile berabere kalan Bucaspor 1928 transferde atağa kalktı.

Devre arasında birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Bucaspor 1928, kiralıktan dönen Osman Işıklı'nın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 5 futbolcuya da lisanslarını çıkardı. Ömer ve Yılmaz son Mersin İY müsabakasında forma giydi. Bucaspor 1928'in ayrıca Karşıyaka'dan forvet Adem Büyük ve Kocaelispor'dan orta saha Emre Nefiz'le ilgilendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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