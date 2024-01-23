TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Mersin İdman Yurdu ile berabere kalan Bucaspor 1928 transferde atağa kalktı.

Devre arasında birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Bucaspor 1928, kiralıktan dönen Osman Işıklı'nın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 5 futbolcuya da lisanslarını çıkardı. Ömer ve Yılmaz son Mersin İY müsabakasında forma giydi. Bucaspor 1928'in ayrıca Karşıyaka'dan forvet Adem Büyük ve Kocaelispor'dan orta saha Emre Nefiz'le ilgilendiği öğrenildi.