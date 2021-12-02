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Bucks galibiyet serisini 8 maça çıkardı - Son Dakika

Bucks galibiyet serisini 8 maça çıkardı

02.12.2021 10:14
Bucks galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, sahasında Charlotte Hornets'ı 127-125 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, sahasında Charlotte Hornets'ı 127-125 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Bitime 8 saniye kala Hornets'in skoru 125-125'e getirdiği maçı all-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun basketiyle 127-125 kazanan son şampiyon Bucks, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Maçta 40 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle oynayan Antetokounmpo, "triple double"ın eşiğinden döndü. Khris Middleton 21, Grayson Allen 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Hornets'ta LaMelo Ball'un 36 sayı, 9 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Kelly Oubre Jr. 25, Miles Bridges 22 sayıyla oynadı.

Milli basketbolcular sahaya çıktı

Deplasmanda Boston Celtics'e 88-87 mağlup olan Philadelphia Sixers, bu sezon 11. yenilgisini aldı.

Jayson Tatum'un 26 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Dennis Schröder 13, Al Horford ve Robert Williams 10'ar sayı üretti.

Joel Embiid'in 13 sayı, 18 ribauntla oynadığı konuk takımda, Seth Curry 17 sayı, 6 dakika 24 saniye süre alan Furkan Korkmaz 1 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

Houston Rockets, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 114-110 yenerek üst üste dördüncü galibiyetine uzandı. Rockets forması giyen Alperen Şengün, 13 dakika 25 saniyede 5 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 26 sayı farkla 111-85 mağlup etti.

Heat'te 3 dakika 39 saniye süre alan Ömer Faruk Yurtseven, maçı 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers- Atlanta Hawks: 111-114

Orlando Magic- Denver Nuggets: 108-103

Washington Wizards- Minnesota Timberwolves: 115-107

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 88-87

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 85-111

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 127-125

New Orleans Pelicans- Dallas Mavericks: 107-139

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 110-114

Los Angeles Clippers- Sacramento Kings: 115-124

Amerikan Basketbol Ligi, Giannis Antetokounmpo, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bucks galibiyet serisini 8 maça çıkardı - Son Dakika Spor


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