Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 28 Ocak Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Cuma bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 28 Ocak Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

28.01.2022 MAÇ LİSTESİ

Ekvador - Brezilya 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 00:00/ Bilyoner Tv

Paraguay - Uruguay 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 02:00/ Bilyoner Tv

Jamaika - Meksika 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:00/ Bilyoner Tv

Şili - Arjantin 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:15/ Bilyoner Tv

Honduras - Kanada 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 04:05/ S Sport Plus

Kosta Rika - Panama 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 05:05/ Bilyoner Tv

Galatasaray - Tuzlaspor Hazırlık Maçı/ 13:00/ Yayın yok

Istra 1961 - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi/ 20:00/ Bilyoner Tv

Ajaccio - Auxerre Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv

Caen - Niort Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv

Dunkerque HB - Paris FC Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv

Nimes - Valenciennes Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv

Lommel - Lierse Belçika 1. B Ligi/ 22:00/ Bilyoner Tv

Morton - Raith İskoçya Championship/ 22:45/Bilyoner Tv

St.Truiden - Charleroi Belçika Pro League/ 22:45/Bilyoner Tv

Huddersfield - Stoke İngiltere Championship/ 22:45/Bilyoner Tv

Valladolid - Sporting Gijon İspanya La Liga 2/ 23:00/ Bilyoner Tv

Nantes - Brest Fransa Kupası/ 23:00/ Bilyoner Tv