Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 28 Ocak Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Cuma bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 28 Ocak Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
28.01.2022 MAÇ LİSTESİ
Ekvador - Brezilya 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 00:00/ Bilyoner Tv
Paraguay - Uruguay 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 02:00/ Bilyoner Tv
Jamaika - Meksika 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:00/ Bilyoner Tv
Şili - Arjantin 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:15/ Bilyoner Tv
Honduras - Kanada 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 04:05/ S Sport Plus
Kosta Rika - Panama 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 05:05/ Bilyoner Tv
Galatasaray - Tuzlaspor Hazırlık Maçı/ 13:00/ Yayın yok
Istra 1961 - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi/ 20:00/ Bilyoner Tv
Ajaccio - Auxerre Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv
Caen - Niort Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv
Dunkerque HB - Paris FC Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv
Nimes - Valenciennes Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv
Lommel - Lierse Belçika 1. B Ligi/ 22:00/ Bilyoner Tv
Morton - Raith İskoçya Championship/ 22:45/Bilyoner Tv
St.Truiden - Charleroi Belçika Pro League/ 22:45/Bilyoner Tv
Huddersfield - Stoke İngiltere Championship/ 22:45/Bilyoner Tv
Valladolid - Sporting Gijon İspanya La Liga 2/ 23:00/ Bilyoner Tv
Nantes - Brest Fransa Kupası/ 23:00/ Bilyoner Tv
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