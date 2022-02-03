Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 3 Şubat Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 3 Şubat Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
03.02.2022 MAÇ LİSTESİ
Ponte Preta - Novorizontino– Brezilya Campeonato Paulista/ 01:00/ Bilyoner TV
Santo Andre - Sao Bernardo– Brezilya Campeonato Paulista/ 01:00/ Bilyoner TV
Jamaika - Kosta Rika– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:00/ Bilyoner TV
ABD - Honduras– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:30/ Bilyoner TV -S Sport Plus Corinthians - Santos– Brezilya Campeonato Paulista/ 03:35/Bilyoner TV
El Salvador - Kanada– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 05:00/ Bilyoner TV -S Sport Plus
Meksika - Panama– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 06:00/ Bilyoner TV
Güney Kore - Filipinler– AFC Kadınlar Asya Kupasi/ 11:00/ Smart Spor HD - Spor Smart
Newcastle Jets - Brisbane Roar– Avustralya A Ligi/ 11:45/ Bein Sports 2 - Bilyoner TV
Çin - Japonya– AFC Kadınlar Asya Kupasi/ 17:00/ Smart Spor HD - Spor Smart
Atromitos - Lamia– Yunanistan Süper Ligi/ 18:15/ Bilyoner TV
Al Jazira - Pirae– FIFA Kulüpler Dünya Kupası/ 19:30/ S Sport Plus
Real Sociedad - Real Betis– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 22:00/ Tivibu Spor 3 - Bilyoner TV
Kamerun - Mısır– CAF Afrika Uluslar Kupasi/ 22:00/ CAF TV Youtube - Bilyoner TV
KAS Eupen - Anderlecht– Belçika Kupasi/ 22:45/ Tivibu Spor 4 - Bilyoner TV
ADT Tarma - Municipal– Peru Primera-Apertura/ 23:00/ Bilyoner TV
Athletic Bilbao - Real Madrid– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 23:30/
Tivibu Spor 2 - Bilyoner TV
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