Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 3 Şubat Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 3 Şubat Perşembe hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

03.02.2022 MAÇ LİSTESİ

Ponte Preta - Novorizontino– Brezilya Campeonato Paulista/ 01:00/ Bilyoner TV

Santo Andre - Sao Bernardo– Brezilya Campeonato Paulista/ 01:00/ Bilyoner TV

Jamaika - Kosta Rika– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:00/ Bilyoner TV

ABD - Honduras– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:30/ Bilyoner TV -S Sport Plus Corinthians - Santos– Brezilya Campeonato Paulista/ 03:35/Bilyoner TV

El Salvador - Kanada– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 05:00/ Bilyoner TV -S Sport Plus

Meksika - Panama– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 06:00/ Bilyoner TV

Güney Kore - Filipinler– AFC Kadınlar Asya Kupasi/ 11:00/ Smart Spor HD - Spor Smart

Newcastle Jets - Brisbane Roar– Avustralya A Ligi/ 11:45/ Bein Sports 2 - Bilyoner TV

Çin - Japonya– AFC Kadınlar Asya Kupasi/ 17:00/ Smart Spor HD - Spor Smart

Atromitos - Lamia– Yunanistan Süper Ligi/ 18:15/ Bilyoner TV

Al Jazira - Pirae– FIFA Kulüpler Dünya Kupası/ 19:30/ S Sport Plus

Real Sociedad - Real Betis– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 22:00/ Tivibu Spor 3 - Bilyoner TV

Kamerun - Mısır– CAF Afrika Uluslar Kupasi/ 22:00/ CAF TV Youtube - Bilyoner TV

KAS Eupen - Anderlecht– Belçika Kupasi/ 22:45/ Tivibu Spor 4 - Bilyoner TV

ADT Tarma - Municipal– Peru Primera-Apertura/ 23:00/ Bilyoner TV

Athletic Bilbao - Real Madrid– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 23:30/

Tivibu Spor 2 - Bilyoner TV