Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 3'ü altın olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki organizasyonda 29 kiloda Esmanur Geyik, 33 kiloda Sinem Coşkun ve 37 kiloda mücadele eden Sema Gül Dinçer altın madalya elde etti.

Milli sporcular Melek Su Dönmez 29 kiloda, Medine Arslan 33 kiloda ve Hasret Nur Tanrıöver de 37 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

29 kiloda mücadele eden Elif Işık ve 33 kiloda yarışan İrem Su Güzel de bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki madalya sayısını 16'ya yükseltti.