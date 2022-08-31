Sebastian Haller: Hedefim sahalara geri dönmek - Son Dakika
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Sebastian Haller: Hedefim sahalara geri dönmek

31.08.2022 11:26
Sebastian Haller: Hedefim sahalara geri dönmek

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Ajax'tan yeni transferi Sebastian Haller, testis kanseri tedavisi hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Ajax'tan yeni transferi Sebastian Haller, testis kanseri tedavisi hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu.

Bu yaz transfer döneminde Borussia Dortmund takımına yeni katılan Sebastian Haller, testinde görünen kötü huylu tümör sonrası ilk defa konuştu. 28 yaşındaki Fildişili oyuncu, kemoterapi gördüğü hastanede 1 haftaya yakın kalırken, bu süre kapsamında yaşadığı olayları anlattı.

ESPN'e konuşan Fildişili yıldız forvet, "Kansere yakalandığımı duyunca eşim şoke olsa da, bununla başa çıkabildi. Fakat annem çok üzülmüştü. Kendini kötü hissediyordu. Kendini yalnız hissetmemesi için kardeşlerimi aradım. Yapabildiğim tek şey buydu" diye konuştu.Öte yandan kendini iyi hissettiğini söyleyen Haller, "Şu anda gerçekten iyi hissediyorum. Eve döndüğüm ilk günden itibaren çalışmaya başladım, spor salonundaydım. Hatta birkaç ay öncesiyle aynı seviyedeyim. Bu iyiye işaret ve umarım böyle devam eder. Çok destek aldım. Kulüplerin mesaj attığını görünce ailem ve ben çok duygulandık. Duygusal bir andı. Hiç beklemediğim bir şeydi, bu yüzden size ekstra motivasyon sağlıyor" dedi."İLK HEDEFİM SAHALARA GERİ DÖNMEK"

Son olarak hedefleri hakkında konuşan Fildişili oyuncu, "İlk hedefim sahalara geri dönmek. Sarı duvarın önünde oynamak ve ilk golümü onların önünde atmak. Bunun iyi ve duygusal bir an olacağını düşünüyorum çünkü oradaki herkesten çok destek aldım. Sadece iki hafta olsa bile, bana güç veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde çok hızlı bir şekilde sahaya çıkacağım" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


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Kaynak: DHA

Borussia Dortmund, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sebastian Haller: Hedefim sahalara geri dönmek - Son Dakika

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