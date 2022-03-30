Son dakika spor: Burak Elmas: "Alınan kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık" - Son Dakika
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Son dakika spor: Burak Elmas: "Alınan kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık"

30.03.2022 20:59

Edinilen son dakika haberine göre - Burak Elmas: "Alınan kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık" Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurulda alınan idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili olarak, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık.

- Burak Elmas: "Alınan kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurulda alınan idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili olarak, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık" dedi.

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak ödül töreninin Türk sporu için çok kıymetli olduğunu belirten Elmas, "Türk sporuna hizmet edenleri onurlandıran bir organizasyon. Çünkü bizler teşvik konusunda iyi işler çıkaramayan bir ülkeyiz. Ama bu tören, bu sporcularımızın onurlandırılmasıyla taçlandığı bir gece. Uzun bir süredir devam ediyor. Çok anlamlı bir tören. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili de konuşan Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak çok önemli. Üzerimize düşen ne görev varsa, görevimizin son gününe kadar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Elmas son olarak, mahkemeye başvuracakları yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık. Bundan sonra da umarım, Galatasaray için çok hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Bunu hep söylemiştim zaten. Galatasaray için çalışmaya, endişelenmeye, başarılı olduğu zaman sevinmeye her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Burak Elmas: 'Alınan kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık' - Son Dakika


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