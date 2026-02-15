Burak Yılmaz\'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor\'la barışmaya gelmiş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''KOCAELİSPOR'LA BARIŞMAYA GELMİŞ''

Kocaelispor'u tebrik eden Yılmaz, "Özellikle kırmızı karttan sonra oyunun hakimi oldular. Kırmızı kart sonrasında çıkmak kolay değildi. Ama hakem faktörü var, kendi hatalarımız var, benim tercihlerim var. Kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor ile barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş hakemin Kocaelispor ile bugün barıştığını sanıyorum. Biz ne kadar kötü olursak olalım, buraları kaldırabilen futbolcu, teknik direktör ya da başkan olmak için özel yetenek gerekiyor. Hakemlik için de. Kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş, 1'i de bu. Neden buraya gönderildikleri çok belli, bugün gereğini yapıp sonra kızağa çekecekler. Bize bunu yapanlar muvaffak oldular. Ama bu bahane değil, biz de bugün kötü oynadık" şeklinde konuştu.

''ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIM''

Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremediklerinin altını çizen Burak Yılmaz, "Penaltılar, kırmızı kartlar, frikikler sürekli bize oluyor. Nedenini biliyorum. Yaşadığım olay var ama zamanı gelince açıklayacağım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedirmeyeceğim. Ama Kocaelispor'u ve taraftarını tebrik ediyorum. Bu kadar seyirci problemi yaşanırken, pazar günü burayı doldurmaları Türk futboluna harika bir güzellik katıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kafamızı kaldırıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün yenip Samsunspor'un üzerine çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yenip üstümüze çıktı. Toparlayacağız, futbolda bunlar var" diye konuştu.