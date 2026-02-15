Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş

Burak Yılmaz\'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor\'la barışmaya gelmiş
15.02.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında hakem faciası olduğunu belirterek, ''Kocaelispor ile barışmaya gelmiş. Neden buraya gönderildikleri çok belli, bugün gereğini yapıp sonra kızağa çekecekler. Nedenini biliyorum, zamanı gelince açıklayacağım. Benim de tercih hatalarım vardı. Sezonun en kötü futbolunu oynadık'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''KOCAELİSPOR'LA BARIŞMAYA GELMİŞ''

Kocaelispor'u tebrik eden Yılmaz, "Özellikle kırmızı karttan sonra oyunun hakimi oldular. Kırmızı kart sonrasında çıkmak kolay değildi. Ama hakem faktörü var, kendi hatalarımız var, benim tercihlerim var. Kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor ile barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş hakemin Kocaelispor ile bugün barıştığını sanıyorum. Biz ne kadar kötü olursak olalım, buraları kaldırabilen futbolcu, teknik direktör ya da başkan olmak için özel yetenek gerekiyor. Hakemlik için de. Kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş, 1'i de bu. Neden buraya gönderildikleri çok belli, bugün gereğini yapıp sonra kızağa çekecekler. Bize bunu yapanlar muvaffak oldular. Ama bu bahane değil, biz de bugün kötü oynadık" şeklinde konuştu.

''ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIM''

Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremediklerinin altını çizen Burak Yılmaz, "Penaltılar, kırmızı kartlar, frikikler sürekli bize oluyor. Nedenini biliyorum. Yaşadığım olay var ama zamanı gelince açıklayacağım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedirmeyeceğim. Ama Kocaelispor'u ve taraftarını tebrik ediyorum. Bu kadar seyirci problemi yaşanırken, pazar günü burayı doldurmaları Türk futboluna harika bir güzellik katıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kafamızı kaldırıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün yenip Samsunspor'un üzerine çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yenip üstümüze çıktı. Toparlayacağız, futbolda bunlar var" diye konuştu.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    o zaman nedense hiç gelmiyor. hakemler gsye calismaya devam ediyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:54:25. #7.11#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.