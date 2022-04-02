Burnley'yi 2-0 yenen Manchester City, liderliğini korudu - Son Dakika
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Burnley'yi 2-0 yenen Manchester City, liderliğini korudu

02.04.2022 19:27
Burnley'yi 2-0 yenen Manchester City, liderliğini korudu

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup eden Manchester City, liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup eden Manchester City, liderliğini sürdürdü.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı.

31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti.

Lider Manchester City, bu galibiyetle puanını 73'e çıkardı. Düşme hattındaki Burnley ise 21 puanda kaldı.

Chelsea, 5 maç sonra kaybetti

Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Chelsea, sahasında Brentford'a 4-1 mağlup oldu.

Antonio Rüdiger'in golüyle geriye düşen konuk takımın gollerini Vitaly Janelt (2), Christian Eriksen ve Yoane Wissa attı.

Ligde 5 maç sonra kaybeden Chelsea, 59 puanda kalırken, Brentford 33 puana çıktı.

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İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Manchester, Burnley, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Burnley'yi 2-0 yenen Manchester City, liderliğini korudu - Son Dakika


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