Bursa Büyükşehir Belediyespor, 29-28 yenildiği Naisa Nis ile rövanşı yarın oynayacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, geçen sene Avrupa'da gösterdiği başarılı performansı bu yıl da tekrarlamak istiyor.

Hem ligde hem de Avrupa'da aldığı iyi sonuçlarla geçen yıl adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon da aynı hedeflerle yoluna devam ediyor.

Geçen sezon EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Bursa temsilcisi, bu yıl Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonu olan EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde boy gösteriyor.

Bu ligdeki ikinci eleme turunun ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın ZRK Naisa Nis takımına 29-28 mağlup olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçını yarın İstanbul'da oynayacak.

Bursa ekibi bu maçtan galip ayrılıp, organizasyonda da başarıyı hedefliyor.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Savaş Yüksek, AA muhabirine, takımdaki oyuncuların zamanla birbirine daha uyum sağladığını söyledi.

Avrupa'da ilk maçı kaybettiklerini hatırlatan Yüksek, rövanş maçına odaklandıklarını dile getirdi.

Yüksek, deplasmanda da iyi oynadıklarını ama hakem hataları ve çok sayıda kaçırdıkları gol pozisyonlarından kaynaklı kaybettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İstanbul'da ev sahibi olduğumuz maçta çok daha iyi oynayıp skoru kendi lehimize çevireceğiz. Geçen sene Avrupa'nın üçüncü büyük organizasyonunda oynadık. O kupadaki takımlar buradaki oynadığımız takımlardan daha alt seviyedeydi. Bu sene en iyi ikinci kupadayız. Buradaki takımlar geçen seneki takımlara göre çok daha güçlü, daha ismi olan takımlar. Ondan dolayı bu kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edip yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Oyuncu Fatma Ay Babur: "Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz"

Kaptanlardan Fatma Ay Babur ise takımdaki oyunun zamanla daha da iyileştiğini ifade etti.

Oynadıkça takımın birbirine daha iyi adapte olduğunu vurgulayan Babur, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarına hazır şekilde başladık. İlk maçımızda bir sayılık mağlubiyetimiz oldu. Aslında kötü bir oyun sergilemedik ama çok fazla top kaçırdık. Rövanşın burada güzel geçeceğine inanıyorum. Takımıma bu anlamda güveniyorum. Final oynamayı çok isteriz ama bu sene bir üst kupada yarışıyoruz. Biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. İnşallah sonu final olur diye düşünüyorum."

Takım kaptanlarından Cansu Akalın da ilk maçta yaşadıkları kaybın kendileri için "nazar boncuğu" olduğunu söyledi.

Yoğun bir fikstürlerinin olduğunu dile getiren Akalın, "Buradan bir tur atlamamız bizim için çok önemli. Tabii ki sonrasında gelecek takımlara göre de analiz yapmak gerekiyor. Çünkü oynanmadan maçlar kazanılmıyor. Çok iyi takımlar var ama maçı sahada oynamak gerekiyor. Gruba kalana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bence takımın da buna gücü var." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Naisa Nis'i yarın saat 16.00'da THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda konuk edecek