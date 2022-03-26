Bursaspor kendi arasında maç yaptı - Son Dakika
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Bursaspor kendi arasında maç yaptı

26.03.2022 14:45
Bursaspor kendi arasında maç yaptı

Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına yoğun şekilde hazırlanan Bursaspor, bugün kendi arasında hazırlık maçı yaptı.

Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına yoğun şekilde hazırlanan Bursaspor, bugün kendi arasında hazırlık maçı yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcuların performansı teknik heyetin beğenisini topladı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Hazırlık maçı planlamayan yeşil-beyazlılar, kendi arasında antrenman maçı yaptı. Kıran kırana geçen mücadelede futbolcuların performansı teknik heyetin beğenisini topladı. Bursaspor, yarını izinli geçirdikten sonra 28 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı
Bursaspor kendi arasında maç yaptı

YORUMLAR
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Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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