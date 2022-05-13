Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı - Son Dakika
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Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı

13.05.2022 12:11
Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı

Bursaspor Kulübü, 8 yıl önce yaşanan Soma faciasını unutmadı.

Bursaspor Kulübü, 8 yıl önce yaşanan Soma faciasını unutmadı. Yeşil-beyazlılar, hayatını kaybeden madencileri rahmetle andı.

Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı. 8 yıl önce yaşanan kazanda birçok madenci hayatını kaybetmiş, Türkiye adeta yasa boğulmuştu. Bursaspor Kulübü, o günü unutmayarak şu mesajı yayımladı: "8 yıl önce Soma'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyoruz." - BURSA

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Bursaspor, Soma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı - Son Dakika


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