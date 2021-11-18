Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanların kiralanacağını duyurdu.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Bitci Timsah Park'ın altında yer alan dükkanları kiralayacaktır.Bu husus ile ilgili bilgi ve belgeler30 Kasım 2021 itibariyle Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizden temin edilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Bursaspor Kulübü, stadyum altındaki dükkanların kiralanacağı açıkladı - Son Dakika Spor