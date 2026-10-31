Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup edip 31 puanla zirvede kaldı

Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup edip 31 puanla zirvede kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 yendi. Halil Akbunar ile Baker'in golleriyle 40 bin taraftar önünde kazanan yeşil-beyazlılar, puanını 31'e çıkarıp liderlik koltuğunu korudu.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı
Bursaspor: Kerem Matışlı, Bayramov, Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Eyüp Akcan), Elitim (Dk. 68 Hüseyin Maldar), Boutrah (Dk. 88 Zeki Yavru), Baker (Dk. 88 Emir Kaan Gültekin), Halil Akbunar (Dk. 68 Tayfun Akdoğan), Iheanacho
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Enes Aydın, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Lico, Kehinde (Dk. 60 Badji), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Emirhan Ayhan), Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Enes Çinemre), Kerem Dönertaş (Dk. 60 Mehmet Eray Özbek), Bruno (Dk. 86 Recep Yalın Dilek)
Goller: Dk. 7 Halil Akbunar, Dk. 12 ve 23 Baker (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 2 Kehinde, Dk. 39 Lima (Bandırmaspor), Dk. 41 Baker (Bursaspor),
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı 40 bin yeşil-beyazlı taraftar izledi.
Bursaspor, bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
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