Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti!

19.04.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Somaspor'u 5-1 mağlup ederek 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu garantiledi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Emrullah Baydar, Ali İmran Genli, Semih Tuna, Batuhan Bayar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek (Hamza Gür dk. 72), Taha Batuhan Yayıkcı (Sefa Narin dk. 72), Alperen Babacan, Eyüp Akcan, Salih Kavrazlı (Ertuğrul İdris Furat dk. 45), Halil Akbunar, İlhan Depe, Soner Aydoğdu (Emir Kayacık dk. 72), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 72)

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Emre Gürsel Hürcan, Emir Şenocak (Namık Barış Çelik dk. 61), Yiğit Utku Gök, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz (Arda Gümlez dk. 82), Yusuf Avcılar, Mehmet Gündüz (Bulut Uysal dk. 82), Emre Sağlık, Sinan Alkaş (Emre Tepegöz dk. 70), Ömür Pektaş

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 10 ve 71), Eyüp Akcan (dk. 51) Emre Sağlık (dk. 64 k.k.), Ertuğrul İdris Furat (dk. 68) (Bursaspor), Namık Barış Çelik (dk. 85)

Sarı kart: Yusuf Avcılar (Somaspor) - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bursaspor, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:02:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.