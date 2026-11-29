Bursaspor, Silivrispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Silivrispor'a konuk olacak Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kupa mesaisine başladı. Vanspor'la 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da Silivri Müjdat Gürsü Stadı'nda oynanacak maça odaklandı.
Bursaspor, Vanspor deplasmanının ardından Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'daki Silivrispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da deplasmanda karşılaşacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla kupa mesaisine geçti. Dün Manisa'da oynanan Vanspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Bursaspor, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandaki kupa mücadelesinin hazırlıklarına odaklandı.
Silivrispor ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşması, 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleye İstanbul'un Silivri ilçesindeki Silivri Müjdat Gürsü Stadı ev sahipliği yapacak.
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