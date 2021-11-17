Bursaspor'un Istanbulspor maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor'un 20 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da konuk edeceği İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Bursaspor-İstanbulspor maçının biletleri satışa çıktı. 20 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın en ucuz bileti 30 TL olarak belirlendi. Saat 10.00 itibariyle satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde: 1963 Tribünü: 540 TL, Batı Alt Tribünü: 360 TL, VİP Tribün: 450 TL, Maraton Üst Tribün: 45 TL, Maraton Alt Tribün: 75 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 30 TL, Tofaş Tribünü: 30 TL. - BURSA