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Bursaspor-Vanspor FK maçında protesto gerçekleştirildi. Konuk ekibin futbolcuları, Esenler Erokspor maçına U19 takımı ile çıkan Serik Belediyespor'u sahada 1 dakika durarak protesto etti.

TFF 2. Lig'in son haftasında oynanan Bursaspor-Vanspor FK maçında konuk ekip futbolcuları 1 dakika sahada hareketsiz durdu. Vanspor'un şampiyonluk parolasıyla çıktığı maç öncesi aldığı bir haber bu kararı almasında etken oldu. Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla Serik Belediyespor'u protesto eden Vanspor FK oyuncuları daha sonra maça başladı. Bu esnada Bursasporlu futbolcular da centilmence kendi yarı sahasında top çevirdi. - BURSA