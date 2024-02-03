Bursaspor Yönetimi Görev Dağılımını Yaptı

Bursaspor Kulübü'nün yeni yönetimi görev dağılımı gerçekleştirdi. Ünal Yanar, 2. Başkan olurken, Futbol Şube Sorumluluğu görevine ise İsmail Ertekin getirildi.
Bursaspor'da beklenen görev dağılımı gerçekleşti. Yapılan Olağanüstü Kongre sonucu başkan seçilen Sinan Bür'ün ekibinde kimin ne görev yapacağı da belirlendi. 2. Başkan Ünal Yanar olurken, Futbol Şube Sorumluluğu görevi İsmail Ertekin'in verildi.
Bursaspor Kulübü'ndeki görev dağılımı şöyle:
"Ünal Yanar (2. Başkan), Sinan Oral (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Erkan Öncel (Genel Sekreter), İsmail Ertekin (Futbol Şube Sorumlusu), Erdinç Doğan (Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Beyhan Çalışkan (Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Gökhan Güleç (Reklam ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Cemal Vardar ( Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Adem Bostan (Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Alper Özyüksel (Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Salih Fındıkkaya (Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Eren Şengüzel (Ulaşım ve Koordinasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), M. Orhan Efe (Sosyal Sorumluluklar, Taraftar ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) ve M. Recai Özdemir (Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi). - BURSA
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