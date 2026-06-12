Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz - Son Dakika
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Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz

Buse Terim\'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz
12.06.2026 14:10
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babalarıyla olan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terim, evde babasına "sen" diye hitap etmediklerini ve hala yanında bacak bacak üstüne atamadıklarını söyledi.

Buse Terim, babası Fatih Terim ile olan ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Aile içinde yıllardır değişmeyen bazı kurallar olduğunu belirten Terim, babasına hitap şekillerinin de bunlardan biri olduğunu ifade etti.

"BABACIĞIM NASILSINIZ DERİZ"

Buse Terim, babasına hiçbir zaman "sen" diye hitap etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz babama 'sen' diyemeyiz, 'siz' deriz. 'Baba naber, ne yapıyorsun?' falan olmuyor bizde. Çocukken ablamla alıştık, o gün bugündür hâlâ 'Babacığım nasılsınız, ne istersiniz?' deriz."

Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz

"YANINDA BACAĞIMIZI BİLE ÜST ÜSTE ATAMAYIZ"

Fatih Terim'e duydukları saygının yıllar geçmesine rağmen değişmediğini söyleyen Buse Terim, aile içindeki disiplin anlayışına da dikkat çekti. Terim, "Fatih Terim'in yanında hâlâ bacak bacak üstüne atamayız" sözleriyle babasının ev içindeki otoritesini anlattı.

Fatih Terim, Buse Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Farklı bir kültürde mi doğdun bacım o durum bizim örf ve adetemizdendir ekstra bişey yapmıyorsun 2 0 Yanıtla
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