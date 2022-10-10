Sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle iki yıllık hak mahrumiyeti cezası, iki ay indirildi. 6 Ağustos 2021'de başlatılan Ujah'ın cezası, 5 Haziran 2023'te sona erecek.

Kaynak: AA

Büyük Britanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah, 22 ay men cezası aldı - Son Dakika

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