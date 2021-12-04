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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor maçının ardından

04.12.2021 17:01
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını ama iyi başlayamadıklarını dile getirdi.

Oyunu özellikle orta sahada oturtmada sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sözeri, "Rakibimiz bizden daha iyi başladı maça ve pas yaptı. Paylaşımlarda biraz eksik kaldık ve hata yaptık. Dolayısıyla o ara bireysel hatadan golü kalemizde gördük ama yediğimiz golden sonra vazgeçmedik. Bizim takımımızın en büyük özelliklerinden birisi bu. Geriye düşsek de çevirmesini bildik." diye konuştu.

Sözeri, hava şartlarına rağmen Erzurumspor'a yakışan performansı gösteren oyuncularını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten vazgeçmediler, vazgeçmiyorlar, inandılar, inandırdılar. O anlamda oyuncularımı ayrıca kutluyorum. Bakıldığı zaman ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. Belki topun oyunda kalma süresi rakibimizde gibi gözükse de daha doğru işler yaptık ve sahada daha doğru durduk. Oyuncularımız iyi performans gösterdi. Dolayısıyla güzel bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Taraftarlarımızın önünde puan kaybına tahammülümüz yok. Gerçekten güzel ve üst düzey bir mücadeleyle kazandık."

Sözeri, soğuk havada takımını yalnız bırakmayan ve destek veren taraftara da teşekkür ederek, "Erzurumspor'un hak ettiği yer Süper Lig diye düşünüyoruz. Maç eksiğiyle lider olduk ama biz oralara takılmıyoruz. Sezon sonunda lider olmak önemli." ifadelerini kullandı.

Dalgıç: "Eyüpspor maçı bizim için daha çok önem kazandı"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, iki takım için de önemli bir maç oynadıklarını anlattı.

Kente galibiyet için geldiklerini dile getiren Dalgıç, şunları kaydetti:

"Galibiyet için geldiğimiz maçta 1-0 öne geçtik. O fırsatı da yakaladık ama iki tane pozisyon hatasından 2-1 mağlup duruma düşünce, ikinci yarı geri gelmek için çok çabaladık fakat başarılı olamadık. Üçüncü golü de yiyince oyundan nispeten biraz daha düşmüş olduk. Rakibimiz Süper Lig'de yer almış, yabancı oyuncuları Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış bir takım. Kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçı bizim için daha çok önem kazandı. İlk 6 içinde olmamız gerektiğinden, Eyüpspor maçını kazanmak için çalışmalarımızı yapacağız."

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, İstanbulspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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