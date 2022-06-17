Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

17.06.2022 12:49
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 24 Haziran Cuma gününe kadar kayıtların devam edeceği yaz spor okullarının 30 Haziran Perşembe günü Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından başlayacağı belirtildi.

28 branşta ücretsiz olarak sunulacak spor eğitimleri için kayıtların olimpik yüzme havuzunda yaptırılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 ile 18 yaş aralığındaki tüm çocukların faydalanabileceği yaz spor okullarında atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, doğada, yaratıcı drama, eskrim, futbol, geleneksel okçuluk, güreş, halter, hentbol, judo, kano, karate, kick boks, kürek, masa tenisi, satranç, spor tırmanışı, tekvando, tenis, triatlon, wushu ve voleybolda oluşan tam 28 branş yer alacak. 1 Temmuz'da başlayacak spor okulları 1 Eylül'de sona erecek. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz spor geleceğine katkı sunmak, yeni sporcuların yetişmesini sağlamak ve sporun her alanında şehrimizin başarıyla temsil edilmesini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyespor 5 bini aşkın sporcusuyla şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Yaz spor okullarıyla da on binlerce gencimiz 28 farklı branşta sporla buluşacak. Sakarya'dan nice sporcular yetişecek, başarılarıyla şanlı Türk bayrağını gururla dalgalandıracak."

Serdivan'da esnaf ziyareti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Eken, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Haydar Kara, BBP Serdivan İlçe Başkanı Halil Buğaçayır, Meclis üyesi Adem Kümbet ve muhtar Kemal Porsuk ile Esentepe Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunduğu esnafların istek, görüş ve taleplerini birebir dinleyen ve onlara belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Alemdar, çalışmalarına karar vermeden önce ilk olarak vatandaşları düşündüklerini, onların menfaatleri doğrultusunda yatırımlarını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Alemdar yaptığı açıklamada, esnaf ziyaretlerini ilçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün ilçemizin ekonomisine katkıda bulunan esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Her birinin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Alemdar ayrıca, Serdivan Kazımpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne törene katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Alemdar, çocuklara yarıyıl tatillerinde dinlenmelerini, eğlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Karne törenine, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Serdivan Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Karaca da katıldı.

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Kaynak: AA

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