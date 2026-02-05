Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa'ya patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa'ya patladı

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa\'ya patladı
05.02.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Çağdaş Atan'sız ilk maçında çıkan TÜMOSAN Konyaspor, Aliağa Futbol'u 5-0'lık skorla devirdi.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Aliağa Futbol'u 5-0 yendi.

KONYASPOR'DAN İLK YARIDA GOL ŞOV

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun pasında Muleka'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu.6. dakikada yeşil-beyazlılar Tunahan Taşcı ile bir gol daha buldu ve skor 2-0 oldu.44. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Jevtovic'in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tunahan Taşcı'nın şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa'ya patladı

İYİ OYUN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

Konyaspor ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürdü.80. dakikada Enis Bardhi'nin uzaktan sert şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve fark dörde çıktı. Maçta son gol 88. dakikada geldi. Aliağa'da ceza sahası içinde Kerem Paykoç'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Kaan Adar'a çarparak ağlara gitti.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa'ya patladı

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı. Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Türkiye Kupası, Konyaspor, Aliağa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa'ya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:28:19. #7.11#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, Aliağa'ya patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.