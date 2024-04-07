Çayelispor, Arsin İdman Yurdu\'nu 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Çayelispor, bugün oynadığı Arsin İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 22. hafta maçında Çayelispor sahasında Arsin İdman Yurdu'nu konuk etti. Çayelispor hakemin ilk düdüğünü çalmasından 3 dakika sonra 61 numaralı formasıyla Murat Perker meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Perker'in golüyle Çayelispor ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarının başlamasının ardından maçın 66. dakikasında hakem Cihad Sizer, Çayelispor lehine serbest vuruş kararı aldı. Topun başına geçen Oktay Gümüş'ün ortasıyla Murat Perker, topu filelerle buluşturarak takımını 2-0'lık skorla öne geçirdi. Mücadelenin 87. dakikasında gelişen Arsin İdman Yurdu atağında Ömer Faruk Babuşçu golünü atarak farkı bire indirdi. Maçın son dakikalarında Çayelisporlu Halil İbrahim Cenik, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 3-1'e getirdi. Son düdüğün çalmasıyla beraber futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük coşku yaşadı. Çayelispor geriye kalan 3 maçından birinden galip gelirse matematiksel olarak şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselecek. - RİZE
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TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
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Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya ulaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
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3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
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