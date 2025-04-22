Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Play-Off Yolunda

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nu 20 galibiyet 14 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek için play-off'ta mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösteren Çayırova Belediyesi, bir önceki yılda olduğu gibi bu sezon da Basketbol Süper Ligi için play-off oynayacak. Normal sezonu aldığı 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle altıncı sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi, birçok güçlü rakibiyle mücadele ettiği sezon sonunda play-off oynamaya hak kazandı. Bir önceki sezon gerçekleştirdiği play-off oynama başarısını bu yıl da tekrarlayan Çayırova Belediyesi, süper lig yolunda ilk olarak Çağdaş Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek.

Söz konusu eşleşmenin ilk maçına Çağdaş Bodrumspor ev sahipliği yaparken, serinin ikinci maçı Çayırova Belediyesi'nin sahasında oynanacak. 2 galibiyet elde eden takımın bir üst tura yükseleceği eşleşmede üçüncü maça gerek duyulursa üst tura yükselecek takımın belli olacağı müsabakada Çağdaş Bodrumspor'un saha avantajı bulunuyor. Çayırova Belediyesi, turu geçmesi halinde play-off yarı finalinde Esenler Erokspor ile play-in turnuvasından gelecek ikinci takım arasındaki eşleşmeden yükselecek takımla karşılaşacak.

Play-off maçları öncesinde Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, tüm hazırlıklarını sürdürürken zorlu serüvenin ardından Çayırova'ya bir şampiyonluk daha kazandırmayı amaçlıyor. - KOCAELİ