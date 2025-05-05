Çayırova Belediyesi, Play-off Yarı Finalinde Esenler Erokspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi, Play-off Yarı Finalinde Esenler Erokspor ile Karşılaşıyor

Çayırova Belediyesi, Play-off Yarı Finalinde Esenler Erokspor ile Karşılaşıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı final serisinin ikinci maçında Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'u konuk edecek. İlk maçı kaybeden Çayırova, seyircisinin desteğiyle kazanarak durumu eşitlemeyi hedefliyor.

05.05.2025 11:25  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı final serisi ikinci maçında Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki başarılı serüvenine devam eden Çayırova Belediyesi, play-off yarı final serisi ikinci maçında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçında sahadan mağlup ayrılarak 1-0 geriye düşen Çayırova Belediyesi, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak seride durumu 1-1 yapmanın amacında. Baş antrenör Gökhan Güney'in öncülüğünde hazırlıklarını sürdüren Çayırova Belediyesi'nde ikinci maç öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'u seyircisinin desteğiyle mağlup edip, yarı final serisini üçüncü maça taşıma amacında.

Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda 6 Mayıs Salı günü saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Çayırova Belediyesi'nin kazanması halinde, serinin üçüncü maçı yine Esenler Erokspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Çayırova Belediyesi ile Esenler Erokspor arasında oynanacak zorlu müsabakayı, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu ve Ahmet Murat Arıkanlı hakem üçlüsü yönetecek.

Çayırova Belediyesi'nden maça ilişkin yapılan duyuruda, "Haydi Çayırova, final yolunda en büyük gücümüz sizsiniz. Bu büyük mücadelede tribündeki yerini al, galibiyet sevincini hep birlikte yaşayalım" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Çayırova, Ekonomi, Türkiye, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, Play-off Yarı Finalinde Esenler Erokspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:03:02. #7.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi, Play-off Yarı Finalinde Esenler Erokspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.