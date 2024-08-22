Çayırova'ya yeni spor salonu ve sporcu fabrikası - Son Dakika
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Çayırova'ya yeni spor salonu ve sporcu fabrikası

Çayırova\'ya yeni spor salonu ve sporcu fabrikası

Çayırova'nın spor altyapısını geliştirecek olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Antrenman salonlarının çatı imalatları sürüyor.

22.08.2024 13:17
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Çayırova'nın spor altyapısına seviye atlatacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Kapalı spor salonunun çatısının bitmesinin ardından, projede bulunan antrenman salonlarının çatı imalatları sürüyor.

Tamamlanmasıyla birlikte Çayırova'nın spor potansiyelini yukarı çekecek ve yeni milli sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda antrenman salonlarının çatı imalatı sürüyor. Kapalı Spor Salonu'nda yapılan çatı imalatının ardından projede bulunan antrenman salonlarında da çatı imalatları tüm hızıyla devam ediyor. 9 branştan aynı anda spor yapılmasına imkan sunacak tesiste, ilerleyen günlerde saha beton dökümü de gerçekleştirilecek. Yan panel montajı, ek bina duvar imalatlarının ardından, antrenman salonlarının çatı imalatlarının da yakın zamanda tamamlanacağı belirtildi.

Çayırova'nın ikinci kapalı spor salonu olma özelliğini taşıyan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, ilçenin spor altyapısına sınıf atlatacak. Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 9 branşta mücadele eden tüm sporcuların aynı anda spor yapmasına ve Çayırova'dan nice milli sporcunun yetişmesine imkan sağlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova'ya yeni spor salonu ve sporcu fabrikası - Son Dakika

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