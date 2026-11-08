Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında 1-1'lik ilk yarıyla soyunma odasına gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında 1-1'lik ilk yarıyla soyunma odasına gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında 1-1\'lik ilk yarıyla soyunma odasına gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Ali Sowe 31. dakikada Rizespor'u öne geçirirken, Diabate 37. dakikada Erzurumspor FK'ya eşitliği getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Erzurumspor FK savunmasından seken topu önünde bulan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının dışından gelişine çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

31. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada Gyrano Kerk'in pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Diabate, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe

Yedekler: Tayyip Talha Sanuç, Varesanovic, Taylan Antalyalı, Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru, Mustafa Tosun, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Erzurumspor: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, İbrahim Diabate

Yedekler: Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orbanic, Rodrguez, Agyekum, Akhundzade, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Sorumlu: Suat Maden

Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso (Erzurumspor FK)

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigErzurumspor F.K.RizesporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Brezilya’da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
Bolu’daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı “Allah’ım adamı ezdi“ Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
15:04
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
14:44
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 15:23:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında 1-1'lik ilk yarıyla soyunma odasına gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android