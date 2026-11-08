Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında 1-1\'lik ilk yarıyla soyunma odasına gitti

Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK karşısında 1-1'lik ilk yarıyla soyunma odasına gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Ali Sowe 31. dakikada Rizespor'u öne geçirirken, Diabate 37. dakikada Erzurumspor FK'ya eşitliği getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Erzurumspor FK savunmasından seken topu önünde bulan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının dışından gelişine çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
31. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
37. dakikada Gyrano Kerk'in pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Diabate, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe
Yedekler: Tayyip Talha Sanuç, Varesanovic, Taylan Antalyalı, Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru, Mustafa Tosun, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Erzurumspor: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, İbrahim Diabate
Yedekler: Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orbanic, Rodrguez, Agyekum, Akhundzade, Mustafa Fettahoğlu
Teknik Sorumlu: Suat Maden
Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso (Erzurumspor FK)
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