Çaykur Rizespor, Göztepe deplasmanında 2-2 berabere kaldı, Uçar 3 puanı verdik dedi

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Göztepe evinde Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

RECEP UÇAR: GALİBİYETİ KAÇIRDIK, ÜZGÜNÜZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin en zor deplasman maçında galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Bizim adımıza ligin 4'üncü deplasmanıydı. Göztepe şu bölüme kadar istediği sonuçları alamasa da ligin en zor deplasmanıdır. Çünkü fiziksel parametrede en önde olan takım. Belirgin oyunları vardı. Attıkları golleri analiz ettiğimizde bu akşam daha dengeli bir oyunla başlamak istedik. İlk yarı savunma ve hücum kısmında bizden daha iyi olan Göztepe'ydi. Biz geçişlerde çok kolay kaybettik. Geçiş golüyle de yenik duruma düştük. Kafadan maça yenik başladık. İlk yarıyı 1-0 bile bitirmemiz şansa inanmasam da bizim adımıza iyiydi, daha farklı skor olabilirdi" diye konuştu.

'MİLLİ ARA DÖNÜŞÜNDE HAZIR OLACAĞIZ'

Maçın ikinci devresinde ise toparlandıklarını ifade eden Recep Uçar, "Devre arası değişikliğe gitmek istedik ama biraz daha takımı görmek istedik. Oyuncu değişiklikleri ile oyunu kontrol ettik. İlk golü bulduk, sonrasında daha çok topa sahip olduk ve 80'de golü bulduk. Yine oyun bizim kontrolümüzdeydi. Ancak hatayı 90+2'de yaptık ve penaltı yaptırdık. Cebimizdeki 3 puanı verdik. 70'inci dakikaya kadar 1 puanı kabul ederdik ama son anlarda yediğimiz gol bizi üzdü. Bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Ligde 4 deplasman oynadık. Deplasmanlarda yenilmedik. Toplamda 10 puan topladık. Milli aradan sonra zor bir fikstürümüz olacak. Milli ara dönüşünde, ilk haftalarda olduğu gibi taraftarımızı mutlu eden takım izlettirmek hedefimiz olacak. Göztepe zor zamanlar geçiriyor onlar da bu işin üstesinden gelecek kaliteye sahip. Milli ara 3 haftaya çıktı. Belirli bir momentum içinde devam etmek isterim ama bu arayı nasıl değerlendiririz ona bakacağız. Şimdi 4 gün idmanımız var, sonra 4 gün izin vereceğiz. Hazırlık maçı oynayacağız ve dönüşte hazır olacağız" yorumunu yaptı.

STANIMIR STOILOV: EN İYİ İÇ SAHA MAÇIMIZDI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise iç sahada en iyi performansı gösterdikleri maçı geride bıraktıklarını söyledi. İlk yarıda gerektiği gibi güçlü bir oyun ortaya koyduklarını belirten Bulgar teknik adam, "Bence bu sezon evimizdeki en iyi maçtı. İlk yarıya iyi başladık, evimizde oynaması gerektiği gibi oynadık. İlk golü bulduk ancak 2-3'ü bulmalıydık. Rakip ise ilk geldiği pozisyonda golü buldu. Genç oyuncularımız stres ve gerginlik yaşadı. Ardından 2'nci golü yedik ancak taraftar bizi iyi destekledi, maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçı çok kazanmak istiyorduk çünkü çok zor süreçten geçiyoruz. Şu ana kadar çok gol atıyoruz ama çok da gol yiyoruz. Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Hücumda da fırsatları değerlendirip maçı koparma adına golleri atmalıyız. Milli arada öncelikle fiziksel potansiyelimizi geliştireceğiz. Göztepe'nin olması gerektiği gibi döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'SAKATLARIMIZIN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Savunmada yaşanan sakatlıkların negatif bir etki yarattığın dile getiren Stoilov, "Sakatlarımız dönünce çok daha güçlü bir rekabet ortamı olacak, takım daha güçlü olacak. Bugün yedek anlamında savunma oyuncumuz yoktu, kulübede sadece ön alan oyuncuları vardı. Savunmacılar sakatlıktan dönünce problemin nerede olduğunu görebileceğiz. Onların gelmesiyle daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz. Bokele dışında savunma genç oyunculardan kurulu. Milli takım aralarını sevmiyorum diyordum ama nefese ihtiyacımız var. Sakatlıkların dönmesine ihtiyacımız var. Milli araları sevmiyorum çünkü oyuncularımız performans ve dinamizmi kaybediyorlar. Fakat ilk defa milli arayı seviyorum çünkü sakatlar dönecek. Bu arayı çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Takımın daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Güveni kazanmanın tek yolu maç kazanmaktır. Taraftarımız bizler hep beraber olmalıyız bu durumun altından beraber kalkmalıyız. Taraftar arkamızda olması lazım bu çok değerli. Bir olumsuzluk olması durumunda biz sorumluluk almaya hazırız ama taraftar her zaman arkamızda olmalı" diye konuştu.