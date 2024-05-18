Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Bitti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Bitti

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Bitti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve maçın ilk yarısı berabere tamamlandı.

18.05.2024 19:55
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Gaich

Kasımpaşa: Gianniottis, Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar, Porozo, Gökhan Gül, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy, Fall, Nuno da Costa

Sarı kartlar: Dk.38 Zeqiri (Çaykur Rizespor) Dk. 12 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı 0-0 bitti.

15. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yer tutan Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası arka direğe ortasında Mocsi, sol ayak içi plase ile topu penaltı noktasına indirdi. Akintola'nın vuruşunda filelere gitmekte olan top, savunma oyuncusuna çarparak oyun alanına geri döndü.

37. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in ters vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, yatarak filelere gitmekte olan topu önledi.

Maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Bitti - Son Dakika
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