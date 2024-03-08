Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Çok kötü defans yaptık'

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Çok kötü defans yaptık. Böyle bir deplasmanda bu kadar kötü defans yaptığınız zaman yenilgi kaçınılmaz olur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 6-2 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk önce Mithat bileğinde kırık şüphesiyle hastanede. Tetkikleri yapılıyor. İnşallah minimum derecede kötü bir sonuç gelir en azından, umudumuz o. İlk tetkikler çok da iç açıcı değil. Yediğimiz gole kadar dengeli bir maçtı. Galatasaray kornerde dönen topta gol attı, 1-0. Daha sonra bir gol daha yedik. Oyuna tutunmaya çalıştığımız anlarda golü bulduk. Maça girebilir miyiz dediğimiz anlarda gol yemeye devam ettik. Hem 2-1'den hem de 4-2'den sonra bize umutlanma şansı bile vermedi rakip. Savunma anlamında ikiye ayırabiliriz. Top bizdeyken bir şekilde üretmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Çok kötü defans yaptık. Böyle bir deplasmanda bu kadar kötü defans yaptığınız zaman yenilgi kaçınılmaz olur. Bunu üzerine de kalemize gelen topların büyük bir yüzdesi gol olunca bu mağlubiyet ağır bir skor halini alır. Camiamızdan özür diliyoruz. Kötü bir performans sergiledik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"6 tane gol yiyince açıkçası hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor"

Maçın hakemi Bahattin Şimşek ile ilgili de konuşan İlhan Palut, "6 tane gol yiyince açıkçası hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek bir pozisyon olmadığını düşünüyorum. İkinci gol öncesinde bence de bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Öyle bir skor ortaya çıktı ki, bir teknik direktör olarak faul verse işler değişebilir mi noktasında da emin değilim, takımımın 100 dakikalık performansını gördüğüm zaman buradan başka bir skorla evimize dönerdik maalesef diyemiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL