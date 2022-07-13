Farouk Miya Çaykur Rizespor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Farouk Miya'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Premier Lig ekiplerinden PFK Lviv'de top koşturan 24 yaşındaki Farouk Miya ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. - RİZE
Kaynak: İHA
Spor, Son Dakika
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