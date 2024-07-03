Çaykur Rizespor'un sol kanat oyuncusu Benhur Keser, yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'un sol kanat oyuncusu Benhur Keser, yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un sol kanat oyuncusu Benhur Keser, geçen sezon yaşadığı sakatlığın geçtiğini ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanıp elinden geleni yapmaya çalışacağını söyledi. Benhur, takım olarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti. Yeni sezona daha iddialı şekilde hazırlandığını ifade eden Benhur, takım halinde daha fazlasını yapabileceklerine inandığını ve hedeflerini tamamlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

03.07.2024 11:44
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benhur Keser, geçen sezon yaşadığı sakatlığın geçtiğini ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanıp elinden geleni yapmaya çalışacağını söyledi.

Benhur, Karadeniz ekibiyle geldiği Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezona hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcu, AA muhabirine, geçen sene takım olarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Genç bir takımla sahaya çıktıklarını ifade eden Benhur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflerimiz var mıydı, evet ama bu kadar yüksek olduğunu kimse düşünmüyordu. Genç bir takım olmamıza rağmen biz kendimizi geliştirdik ve istediğimiz hedefe ulaşmak istedik. Başaramadık desem yalan olur. Bazı sıkıntılar, talihsizlikler, şanssızlıklar oldu. Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyorduk ama son maçlarda düşüşümüz oldu ve o yüzden Avrupa'yı kaçırdık bunun için çok üzgünüz. Gidebilseydik bizim için büyük bir başarı olurdu."

"Yurt dışında iyi bir tedavi süreci geçirdim"

Benhur, Süper Lig'in geçen sene ilk deneyimi olduğunu, bu nedenle heyecanlı ve gergin bir dönem geçirdiğini belirterek, "Sezona da iyi başlangıç yaptık. Goller, asistler ve galibiyetlerde önemli rol oynadığımı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarım ve teknik ekibin destekleriyle her şey güzel giderken Fenerbahçe maçında ağır bir sakatlık yaşadım. Ameliyat sonrası 3-4 ay futboldan uzaktım. Yurt dışında iyi bir tedavi süreci geçirdim. Şimdi döndüm ve çalışmalarıma yüksek hızda devam ediyorum. Takımıma bir an önce katılmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Benhur Keser, yeni sezona daha iddialı şekilde hazırlandığını belirterek, "Futbolda dün yok, bugün var. Eğer düne takılı kalırsak, ileriye adım atamayız. Geçen sezon iyi ya da kötü performans, ağır sakatlığımı unutuyor sünger çekiyorum. Şimdi tamamen 'bu sezon nasıl güçlü kalıp takıma nasıl daha fazla katkıda bulunabilirim' kafasındayım. Futbol hayatım bitene kadar en iyisini yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de kalıcı olmanın zor olduğunu anlatan Benhur, hedeflerine ulaşmak için daha fazlasını yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Takım halinde daha fazlasını yapabileceklerine inandığını vurgulayan Benhur, "Hedeflerime tam ulaştım desem yalan olur çünkü ulaşamadım. Hedef hiçbir zaman bitmiyor, her zaman en yükseği düşünmek zorundayız. Bu sezon göreceğiz inşallah, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Her Türk futbolcusunun olduğu gibi benim de milli takım hedefim geçen sezon vardı, lige de iyi başlamıştım. Ama sakatlık ve talihsizlikler futbolda bunlar var. Geçen sezon olmadı bu sezon ya da diğer sezonlarda zorlayacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda bir şeyler yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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