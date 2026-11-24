ÇİMSA ÇBK Mersin, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grubunda oynadığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos, İspanya'nın BAXI Ferrol ve Polonya'nın Sleza Wroclaw takımlarıyla mücadele ettiği D Grubu'nda çıktığı 4 maçı da kazandı.

ÇBK Mersin, grubundaki 5'inci maçında 26 Kasım Perşembe saat 20.00'de sahasında BAXI Ferrol'u ağırlayacak.

Namağlup unvanını korumak isteyen Mersin ekibi, grup aşamasını yenilgisiz ve lider bitirmeyi hedefliyor.

Menajer Yalçın: "Hedefimiz her zaman şampiyonluk"

Takım menajeri Asena Yalçın, AA muhabirine, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek seviyede olduklarını söyledi.

Maçların zorlaşacağını dile getiren Yalçın, "Şu anda çok iyi durumdayız. Milli takım arası girmişti. Tekrar Avrupa maçlarına dönüyoruz. Grup maçlarını kayıpsız bitireceğimizi düşünüyorum. Sonradan ilk 32 takım sıralanacak. Muhtemelen üst sıralarda bitirip rakibimizi bekleyeceğiz. Orayı da rahat geçebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Yalçın, Avrupa Kupası başarılarını tekrarlamayı amaçladıklarını vurgulayarak "Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bu sene de ona göre takım kurulduğu için hem Türk hem yabancı çok kaliteli, değerli oyuncularımız var. Bu yolda devam ediyoruz. Ona göre maçlarımızı oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi çok iddialı görüyoruz"

ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu da gruplarda istedikleri basketbolu oynayarak net sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Hedeflerine ulaşmak için Mersinli basketbolseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Yıldızoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi gruplarda lider olan 4 takım daha var. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sağlıklı kalabildiğimiz ve gelişimimizi devam ettirebildiğimiz sürece tekrardan geçen seneki başarıyı yakalayabileceğimize inanıyorum. Bizimle birlikte EuroCup'ta (Avrupa Kupası) 3-4 net iyi kimyası olan ve EuroLeague'den (Avrupa Ligi) gelecek takımlar var. Biz de bu takımlardan biriyiz. Kupayı tekrar kazanmak için bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Kendimizi çok iddialı görüyoruz."

"Hedefimiz yine kupa"

Oyunculardan Büşra Akbaş da şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yine kupa. Geçen seneden bu yana değişen hiçbir şey yok. Grup maçlarına istediğimiz şekilde başladık. Sahaya çıktığımız an o birinciymiş, ikinciymiş hiç fark etmiyor. Varımızı yoğumuzu veriyoruz. Hırsımızda, isteğimizde hiçbir değişiklik olmuyor. Tribünde ne kadar çok seyirci görürsek o kadar mutlu oluyoruz. Bu Anadolu takımları için çok önemli. Herkesi maça çağırıyorum."