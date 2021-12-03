Üye Girişi
ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika oldu - Son Dakika

ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika oldu

03.12.2021 12:23
ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (Euro Cup Women) grup mücadelelerinde, 6'da 6 yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya temsilcisi Lointek Gernika ile eşleşti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (Euro Cup Women) grup mücadelelerinde, 6'da 6 yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya temsilcisi Lointek Gernika ile eşleşti.

Turnuvada C grubunda mücadele eden Çukurova Basketbol, Belarus ekibi Horizont Minsk'i 55-78 ve 78-48, Polonya temsilcileri AZS UMCS Lublin'i 98-75 ve 60-72, Enea Gorzow'u ise 106-62 ve 68-75 mağlup ederek 6 maçta 6 galibiyetle lider olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Dün akşam tüm gruplardaki maçların da sona ermesinin ardından son 32 turundaki eşleşmeler belli oldu.

Buna göre Çukurova Basketbol, Tango Bourges, Valencia BC, LDLC ASVEL Feminin, Villeneuve d'Ascq LM, Prometey, Nadezhda, Nesibe Aydın, Olympiacos S.F.P., BC Polkowice, Castors Braine, Tarbes GB, Roche Vendee, Movistar Estudiantes, OGM Ormanspor, Zabiny Brno, DVTK, ACS Sepsi-SIC, Flammes, Nika Syktyvkar, AZS UMCS Lublin, Neve David Ramla, Kangoeroes Basket, WBC Enisey, NKA Universitas PEAC, MBK Ruzomberok, BCF Elfic Fribourg, Tenerife, Hatayspor, Lointek Gernika, KKZ Crvena Zvezda ve London Lions takımları adını bir üst tura yazdırdı.

Eşleşmeler takımların gruplarda elde ettikleri averaja göre belirlenirken, 139 averajla genel sıralamanın 3'üncü basamağında yer alan ÇBK, 30'uncu sıradaki İspanyol ekibi Lointek Gernika'nın rakibi oldu. Bu turdaki ilk maçlar 15 Aralık Çarşamba, rövanş karşılaşmaları ise 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Turu geçen ekip son 16 turundaki rakibini bekleyecek. - MERSİN

ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika oldu

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, İspanya, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hem suçlu, hem güçlü! Eşini 104 yerinden bıçaklayıp suçu kadına attı 13:24 Hem suçlu, hem güçlü! Eşini 104 yerinden bıçaklayıp suçu kadına attı
3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar 13:19 3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale 13:13 Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez 11:53 Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
13:25 Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı!
13:23 Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!
13:18 3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar
13:15 Türk filmi gibi! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu
13:13 Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale
13:06 Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!
13:06 Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler
13:05 Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
13:04 Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor
13:03 HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi
Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı! Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı!         
13:26
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın! Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!         
13:23
Türk filmi gibi! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu Türk filmi gibi! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu         
13:16
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:08
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Genç fenomen "Nice ass" diyerek tacize uğradı, savcılık "ass" kelimesini farklı çevirince avukat itiraz etti Genç fenomen "Nice ass" diyerek tacize uğradı, savcılık "ass" kelimesini farklı çevirince avukat itiraz etti         
10:25
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 13:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin rakibi Lointek Gernika oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement