Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkamayacak - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkamayacak

19.04.2022 14:14
Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkamayacak

Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, sakatlığı nedeniyle İtalyaI'daki Imola pistinde yarışamayacağını duyurdu.

Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, sakatlığı nedeniyle İtalyaI'daki Imola pistinde yarışamayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenmanda kaza yapan Cem Bölükbaşı, sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu Imola'da yarışamayacağım." ifadelerini kullandı.

"Üst üste şanssızlıklar yaşasak da hedeflerimi gerçekleştirmek için önümde uzun bir sezon var." diyen Bölükbaşı, tamamen iyileşip, en iyi şekilde, Barcelona yarışlarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

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Suudi Arabistan, Cem Bölükbaşı, Grand Prix, Formula 1, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkamayacak - Son Dakika


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