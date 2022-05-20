Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 sıralama turlarında 21. oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 sıralama turlarında 21. oldu

20.05.2022 22:31
Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 sıralama turlarında 21. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya'daki sıralama turlarında 21. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya'daki sıralama turlarında 21. oldu.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, 1.30.356'lık derece elde etti.

Sıralama turlarında Virtuosi takımından Avustralyalı Jack Doohan, 1.28.612'lik zamanıyla bu yıl ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips ikinci, ART GP takımından Danimarkalı Frederik Vesti üçüncü sırayı aldı.

İspanya'da yarın TSİ 18.40'ta sprint yarışı, 22 Mayıs Pazar günü de 12.35'te yarış yapılacak.

YORUMLAR
500
Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 sıralama turlarında 21. oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 sıralama turlarında 21. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement