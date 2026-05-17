Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 71 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu, bronz madalya kazandı.

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 71 kiloda mindere çıkan Cemal Yiğit Purcu, ilk turda Bulgar rakibi Nikolay Stoykov İliev'e 7-5 mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesinin ardından repesaj hakkı elde eden milli sporcu, repesaj müsabakasında Rumen rakibi Abel Kocsa'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Bir sonraki karşılaşmada Macar rakibi Mark Zemen'i de 11-0 teknik üstünlükle geçen Purcu, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Dumtro Kursankov'u rakibinin sakatlığı nedeniyle hükmen mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL