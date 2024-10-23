Cemre Cürüs Eskişehir Şampiyonu - Son Dakika
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Cemre Cürüs Eskişehir Şampiyonu

Cemre Cürüs Eskişehir Şampiyonu

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Cemre Cürüs, taekwondo il şampiyonasında birinci oldu.

23.10.2024 12:05
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Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu taekwondo ekibi yeni sezona başarıyla başladı.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Gökmeydanı Spor Salonu'nda yapılan Eskişehir 'Taekwondo Poomse' il şampiyonası müsabakalarında, Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Cemre Cürüs Eskişehir İl Birincisi oldu. Cemre Cürüs, 24-28 Ekim.2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'i temsilen katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza taekwondo alanında madalya kazandıran kızımız Cemre Cürüs ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Okulda düzenlenen küçük bir törende şampiyon olan öğrenci Cemre Cürüs ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Orgeneral, Türkiye, Eğitim, Cemre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cemre Cürüs Eskişehir Şampiyonu - Son Dakika

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