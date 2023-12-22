 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cengizhan Akgün, Elazığspor ile ilgili paylaşımlarını sildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cengizhan Akgün, Elazığspor ile ilgili paylaşımlarını sildi

Elazığspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Cengizhan Akgün, sosyal medya hesabından Elazığspor ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi. Bu durum ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

Cengizhan Akgün, Elazığspor ile ilgili paylaşımlarını sildi
22.12.2023 - 14:45,
Abone Ol

Elazığspor'un sezon başı büyük umutlarla yeniden kadrosuna kattığı Cengizhan Akgün, sosyal medya hesabından Elazığspor'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan ve hedefini 2. Lig olarak belirleyen 3Gen Holding Elazığspor'da Cengizhan Akgün şoku yaşanıyor. Geçmiş sezonlarda da bordo-beyazlı formayı terleten, sezon başı ise büyük umutlarla Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Cengizhan, performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Birçok maçta yedek bekleyen ve toplamda 13 maça çıkan Cengizha Akgün attığı 4 penaltı golüyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından Elazığspor ile ilgili olan tüm paylaşımlarını kaldıran Cengizhan Akgün'ün bu tutumu ayrılık sinyali olarak yorumlandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Cengizhan Akgün, Elazığspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengizhan Akgün, Elazığspor ile ilgili paylaşımlarını sildi - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:43
Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:43 Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: Cengizhan Akgün, Elazığspor ile ilgili paylaşımlarını sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement