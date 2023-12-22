Cengizhan Akgün, Elazığspor ile ilgili paylaşımlarını sildi

Elazığspor'un sezon başı büyük umutlarla yeniden kadrosuna kattığı Cengizhan Akgün, sosyal medya hesabından Elazığspor'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan ve hedefini 2. Lig olarak belirleyen 3Gen Holding Elazığspor'da Cengizhan Akgün şoku yaşanıyor. Geçmiş sezonlarda da bordo-beyazlı formayı terleten, sezon başı ise büyük umutlarla Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Cengizhan, performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Birçok maçta yedek bekleyen ve toplamda 13 maça çıkan Cengizha Akgün attığı 4 penaltı golüyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından Elazığspor ile ilgili olan tüm paylaşımlarını kaldıran Cengizhan Akgün'ün bu tutumu ayrılık sinyali olarak yorumlandı. - ELAZIĞ