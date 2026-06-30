12. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika
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12. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası başladı

12. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası başladı
30.06.2026 12:35  Güncelleme: 12:47
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İzmir Çeşme'de bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası, tarihi Aya Haralambos Kilisesi'ndeki açılış töreniyle başladı. 40 ülkeden bin 125 sporcunun katıldığı turnuva, 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası, tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Turnuvaya 40 farklı ülkeden bin 125 sporcu katılıyor.

Çeşme, yaz sezonunun en yoğun günlerinde uluslararası ölçekte önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Çeşme Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın açılış töreni, 29 Haziran Pazartesi günü Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, turnuva organizasyon ekibinin başkanı Mehmet Sarısaç, Büyük Usta (GM) ünvanlı milli satranç sporcusu Ediz Gürel, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı.

"Dostluk köprüsü oluşturuyor"

Açılış töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, uluslararası düzeyde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Çeşme'nin yalnızca turizmiyle değil, spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle de adından söz ettirdiğini vurgulayan Ayhan, "Satranç yalnızca bir oyun değil; aynı zamanda sabrı, stratejiyi, analitik düşünmeyi ve doğru karar vermeyi öğreten evrensel bir zihin sporudur. Aynı zamanda farklı ülkelerden ve farklı yaş gruplarından insanları ortak bir noktada buluşturan güçlü bir dostluk köprüsüdür. Ülkemizin ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen değerli sporcularımızı Çeşme'de ağırlamaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki burada kurulacak dostluklar ve yaşanacak güzel hatıralar, turnuvanın en güzel kazanımı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Turnuvayı Hızlı Satranç ile başlattık"

Turnuva organizasyon ekibinin başkanı Mehmet Sarısaç ise organizasyonun her yıl çıtayı daha da yükselterek yoluna devam ettiğini dile getirdi. Turnuva öncesindeki iki gün boyunca ilk kez Uluslararası Hızlı Satranç Turnuvası gerçekleştirdiklerini ve etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Sarısaç, "Şu an Çeşme'de binlerce satranç sporcusu ve satranca gönül vermiş kişilerle bir aradayız. Bu bize çok büyük mutluluk ve gurur veriyor. Turnuvaya 40 farklı ülkeden bin 125 kayıtlı sporcuyla başlıyoruz. Organizasyonu tercih eden değerli sporcularımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli sporcudan açılış hamlesi

Büyük Usta (GM) ünvanlı milli satranç sporcusu Ediz Gürel de Çeşme Açık Satranç Turnuvası'nın kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi. Daha önce iki kez Çeşme'de turnuvaya katıldığını hatırlatan Gürel, "Burada bulunmak benim için çok güzel bir duygu. Her yıl bu turnuvadan çok zevk aldım ve çok güzel duygularla ayrıldım. Umarım herkes için aynı şekilde geçer. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından turnuvanın sembolik açılış hamlesi, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan ve Büyük Usta Ediz Gürel tarafından yapıldı.

Söyleşi ve Yıldırım Turnuva heyecanı

Tarihi Aya Haralambos Kilisesi ile Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçların yanı sıra turnuva kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Program dahilinde 2 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda Büyük Usta Ediz Gürel'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca 3 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Aya Haralambos Kilisesi'nde Yıldırım Turnuva düzenlenecek. Organizasyon, 5 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da yapılacak ödül töreniyle sona erecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 12. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

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