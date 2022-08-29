Arkas Aegean Link Regatta'da Baby Dracula zirvede

ÇEŞME'nin en kapsamlı yat yarışı Arkas Aegean Link Regatta, genel kategoride Baby Dracula isimli teknenin galibiyetiyle sona erdi.

Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK Çeşme Marina tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen yarışın overall kategorisindeki birincisi Baby Dracula olurken, onu Arkas Blue Moon ve Corendon Cheese izledi. Üç gün boyunca denizde mücadele eden takımlar pazar günü gerçekleştirilen kapanış partisinde ise bu kez eğlence için bir araya geldi. Bu yıl 26-28 Ağustoks tarihleri arasında yapılan yarışta 38 tekne ve 300'e yakın yelkenci 3 gün boyunca toplam 5 etapta Ovacık-Ilıca ve Çeşme sahillerini renklendirdi.

Birinci gün 26 Ağustos'ta Çeşme- Alaçatı rotasında yapılan etapla yarışa başlayan tekneler, Çeşmeliler için görsel şölen yarattı. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışlar sonrası ödül töreninde Baby Dracula ekibi kupalarını Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas'ın elinden aldı. Kapanış partisinde konuşan Bernard Arkas, "Bu yıl altıncısını tamamladığımız yarışımızın sürdürülebilirliğini ilk günden beri önemsiyoruz. Arkas Aegean Link Regatta'da 6 yılda toplam 236 tekne ve 2 bine yakın sporcu yarıştı. Bu yıl 38 tekne bizimleydi, Bulgaristan ve Rusya 'dan katılan iki teknemiz oldu. Birinci gün rüzgar bizden yana değildi ama üçüncü gün kendini affettirdi. Umarım herkes çok eğlenmiştir, hepiniz için güzel bir yarış olmuştur. Seneye yeniden görüşmek üzere" diye konuştu.ORAN: GURUR DUYUYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, önemli yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Oran, "Çeşme'yi Çeşme yapan rüzgarıdır. Çok güzel bir mücadele verdiniz, hepinizi tebrik ediyorum. Çeşme, spor, yelken, gastronomi ve kültür demek. Çeşme'nin bu muhteşem regattaya ev sahipliği yaptığı için gurur duyuyorum. Daha nice regattalarda buluşmak üzere" dedi.

- İzmir