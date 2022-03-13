Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı - Son Dakika
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Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı

13.03.2022 14:04
Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı

Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Bahar Turnuvasının kura çekilişi gerçekleştirildi.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Bahar Turnuvasının kura çekilişi gerçekleştirildi. Toplam 8 grup ve 33 takımdan oluşan turnuvanın ilk müsabakaları 14 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek.

Ceylanpınar Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen kura çekim törenine, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ergin, Meclis Üyeleri Cuma Barutçu, Ümit Bilgin, Erhan Bayol, İshak Uğur, Aziz Caymaz ve turnuva da yer alan takımların temsilcileri katıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Yılın ilk bahar aylarındayız. Arkadaşlarımız ve değerli hocalarımızın da desteğiyle böyle bir turnuvanın gerçekleştirilmesi ilçemiz ve gençlerimiz için güzel bir aktivite olacaktır. Müsabakaya girecek olan tüm arkadaşlarımıza ben şimdiden başarılar diliyorum. Bu müsabakayı başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızı da ayrıca şimdiden tebrik ediyorum. Kardeşlik içerisinde bir müsabakanın geçirilmesini diliyor, hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu. Konuşmanın ardından kura çekimiyle eşleşen takımlar belirlendi. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı
Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı
Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı

YORUMLAR
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Ahmet Ergin, Pazartesi, 14 Mart, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceylanpınar'da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı - Son Dakika
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